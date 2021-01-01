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Şehitlere hakaret eden genç kıza gözaltı

Samsun’da bir sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis’teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. (23), polis tarafından gözaltına alındı.

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Şehitlere hakaret eden genç kıza gözaltı
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05 Mart 2021 - 14:02
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Şehitlere hakaret eden genç kıza gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, Bitlis’teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı. Hareket geçen ekipler, Yonca B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.’nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.

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