Scott Disick aşk hayatı sayesinde milyonlar kazandı

Herkes Scott Disick adını Kardashian/ Jenner ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping up With The Kardashians adlı TV şovuyla duydu. O şovda yer almasının nedeni de ailenin en sakin üyesi Kourtney Kardashian ile yaşadığı ilişkiydi.