Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa’nın kaçırıldığı iddia edilmişti

17 yaşında yaşadığı bu olayın ardından ailesinin bir koruma verdiği Melisa Tapan, o gün bugündür korumayla geziyor. Tatilden eğlenceye, spordan alışverişe kadar nereye gitse gölgesi gibi yanında olan korumasıyla yaşamaya alışan Melisa Hanım, önceki gün de Bebek’te korumasıyla birlikte yürüyüşteydi.

Karlı günlerin ardından güneşli havayı görünce eşofmanını giyip kendini Bebek sahiline atan Melisa Hanım, iki saate yakın yürüyüş yaptı.

Genelde birkaç adım uzaktan takip eden koruması, sahil kalabalık olduğu için bu kez hemen yanıbaşındaydı.