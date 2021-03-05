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Rıdvan Dilmen’den bomba karar! NTV’den ayrıldı, yorumculuğu bıraktı!

Rıdvan Dilmen’den bomba karar! NTV’den ayrıldı, yorumculuğu bıraktı!
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05 Mart 2021 - 13:56
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Rıdvan Dilmen’den bomba karar! NTV’den ayrıldı, yorumculuğu bıraktı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, yorumculuğu bıraktığını açıkladı

Rıdvan Dilmen'den bomba karar! NTV'den ayrıldı, yorumculuğu bıraktı!

Rıdvan Dilmen, NTV’den ayrıldığını ve yorumculuğu bıraktığını açıkladı. Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilmen sert açıklamalarda da bulundu.

İşte o paylaşımda yer alan ifadeler:

43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu – teknik direktör – futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.

Doğuş Gurubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Bey’e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım.

Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

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