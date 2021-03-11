Prof. Dr. Orhan Şen havadaki değişimin nedenini açıkladı: 1853 yılından bu yana ilk kez oldu…

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Prof. Dr. Orhan Şen havadaki değişimin nedenini açıkladı: 1853 yılından bu yana ilk kez oldu…

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’nin etkisi altına girdiği yağışlı hava sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şen, İstanbul’da yağışların bu akşam etkisini kaybedeceğini ancak pazar akşamı Türkiye’nin yeni bir yağışlı hava sistemine gireceğini belirtirken “Artık Türkiye’de 1 aylık bir bahar ayı yaşayacağız. İklim değişimi bahar aylarını ortadan kaldırdı” dedi. Prof. Dr. Şen, havadaki değişiminin nedenini açıklayarak “Bu ilk defa olmuyor. 1853 yılında da dünyada meydana gelmişti, bu önemli bir olay ama küresel ısınmayla karıştırmamak lazım” dedi.

İşte Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamalarından öne çıkanlar:

Bir kış havasındayız, kış devam ediyor ve biraz daha devam edecek, Mart ayı böyle geçecek gibi gözüküyor. İstanbul’da dün gece kuvvetli yağışlar vardı, öğleden sonra etkisi azalacak. Bu akşam İstanbul’da yağış bitiyor ancak Anadolu’da, Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı, Bolu civarlarında kar yağışı devam edecek. Türkiye’nin her yerinde bugün yağış var. Bu yağışları İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar, diğer bölgelerde ise yağmur şeklinde olacak. Şiddeti fazla olduğu için bu yağışların dikkat edilmesi gerekir. Doğu Anadolu’daki çığ tehlikesine dikkat etmek gerekiyor.