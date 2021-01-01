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Paris Hilton doğum gününde nişanlandı

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Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
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18 Şubat 2021 - 10:29
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Paris Hilton doğum gününde nişanlandı

 

Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, erkek arkadaşı Carter Reum ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Paris Hilton nişan ile ilgili görsel sonucu

17 Şubat doğumlu olan Paris Hilton 40’ıncı yaş gününde nişan haberini paylaştı. People dergisine göre Hilton,13 Şubat’ta evlenme teklifine ‘Evet’ dedi.

Plajda yapılan nişan esnasında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Hilton, “Doğum günüm için tropikal cennete özel bir yolculuk planladı. Sahilden akşam yemeğine doğru yürürken, Carter bizi çiçeklerle süslenmiş bir kulübeye götürdü ve diz çöktü. Evet, sonsuza kadar evet dedim. Sonsuza dek birlikte olmayı tercih edeceğim başka kimse yok” mesajını yazdı.

DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ NİŞANLANDI

Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunanlı milyarder Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlanmıştı.Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirilmişti. Ancak, iki Paris’in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlanmıştı.

Hilton, Ocak 2020’de Altın Küre partisinde birlikte görüntülendiği yazar Carter Reum ile ilişkisini Nisan 2020’de duyurmuştu.

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