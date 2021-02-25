Özge Ulusoy’un Yılları İçindeki Değişimi Herkesi Şok Etti

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Özge Ulusoy’un Yılları İçindeki Değişimi Herkesi Şok Etti

Manken Özge Ulusoy’un 2003 yılında bu yana gözler önüne serdiği değişim, görenleri şaşırttı. Ancak her fırsatta estetik operasyon geçirmediğini sadece dolgu ve botoks yaptırdığı dile getiren Ulusoy’a takipçilerinden yorum yağdı.

2003 yılında katıldığı ‘Miss Turkey’ yarışmasında ikinci olan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan model ve sunucu Özge Ulusoy, yıllar içinde bir hayli değişti.

Takvim’in haberine göre; çenesi, burnu ve elmacık kemikleriyle bambaşka biri haline gelen 38 yaşındaki model, önceki gün sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Özge Ulusoy’un 2003 yılından günümüze kadarki değişimi gözler önüne serildi. Bundan birkaç hafta önce botoks yaptırdığı ortaya çıkan ünlü modelin fotoğraflarına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

“Fotoğraflardaki estetikle Almanya’ya fabrika yaptırırdım”, “Özge Ulusoy’dan geriye sadece adı kalmış”, “Binbir surat Özge”, “Keşke dördüncü fotoğrafta kalsaymış”, “Burnu çok fonksiyonlu; istediğiniz zaman kalkıyor, istediğiniz zaman inceliyor.”

“SADECE DOLGU VE BOTOKS”

“Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum” diyen Özge Ulusoy da yorumlara “Evrim değil gençlik teorisi” cevabı verdi.

Öte yandan Özge Ulusoy’un yüzünde son yaptırdığı estetik olan ‘Jawline dolgusu’ ile ‘burun ucu’ estetiği nedeniyle şişliklerin hala durduğu gözlendi.