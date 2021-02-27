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Oyuncu Selen Seyven Polislere Hakaretten Yargılanıyor

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Oyuncu Selen Seyven Polislere Hakaretten Yargılanıyor
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27 Şubat 2021 - 13:52
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Oyuncu Selen Seyven Polislere Hakaretten Yargılanıyor

 

Oyuncu Selen Seyven Katırcıoğlu ile bir arkadaşı, Şişli’de denetim yapan polis memurlarına küfür ve hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanacak. Ünlü oyuncunun 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Oyuncu Selen Seyven Polislere Hakaretten Yargılanıyor

Selen Seyven Katırcıoğlu, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla birlikte Taksim’e gitmek üzere taksiye bindi. Şişli Sıraselviler Caddesi’nde polis denetimi olduğu için trafik yavaş ilerliyordu.

Günaydın’dan Dilek Yaman Demir’in haberine göre; takside bulunan Serkan Özcan, araç içerisinden başını çıkartarak polis memurlarına hakaret etti.

Selen Seyven de polislere yönelik ‘onun bunun g….. yalayın, rüşvetçiler sizi’ diyerek küfür etti.

Zincirleme suç

Polis memurları, olayla ilgili tutanak tutarak, ikiliyi polis merkezine götürdü. İfadeleri alınan iki arkadaş, suçlamaları reddetti.

Ancak savcılık, Selen ve arkadaşının savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirerek iddianame düzenledi.

İki arkadaşın birden fazla görevli memura karşı zincirleme şekilde hakaret ettikleri belirtilerek dava açıldı. Seyven ve arkadaşı 2,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

 

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