Oyuncu Betül Şahin Çok Konuşulacak Sözleri

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Oyuncu Betül Şahin Çok Konuşulacak Sözleri

“YENİ OYUNCULARIN ÇOĞU ÇOK ÇABUK UNUTULUYOR”

Ünlü oyuncu Betül Şahin yeni oyuncuların neden çabuk unutulduğunu açıkladı. Uzun bir süredir dizi ve sinema filmlerinde yapmadığı daha çok tiyatro çalışmaları olduğunu belirtirken yeni sezonda bir kaç dizi için gelen tekliflerin değerlendirildiğini belirtti.

Bizler Ekransız Olamayız

Ünlü oyuncu “biz oyuncuların çoğu ekransız olamayız bizim yüzümüz hiç eskimez Halen sokakta vatandaşlara soruyorlar niye ekranda uzaksınız diye tabi ki değiliz bizim yüzümüz eskimez ama şimdi yeni oyuncularımızın çoğunun yüzleri bir anda unutuluyor bir dizide görünen diğer dizilerde yok Çoğu kayıplarda bunun nedeni bence sosyal medya çok çabuk gündem değişiyor izleyicide çok çabuk unutuyor” dedi.

yakında tekrar ekranlara döneceğini belirten Şahin İnşallah normal hayata döneriz az kaldı sosyal mesafeyi koruyalım maskesiz

çıkmayalım virüs bir an önce bitirelim her şey normale dönsün çok çabuk.