HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Osmaniye’de uyuşturucuya 7 tutuklama

OSMANİYE’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Osmaniye’de uyuşturucuya 7 tutuklama
23 views
13 Mart 2021 - 14:05
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Osmaniye'de uyuşturucuya 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-12 Mart tarihleri arasında, uyuşturucu temini ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 135 gram esrar, 422 gram toz esrar, 311 gram metamfetamin, 69 gram bonzai, 14 gram eroin, 13 kök Hint keneviri, 62 yeşil reçeteye tabii hap, kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimya Sanayi’nin nabzı 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası’nda atıyorKimya Sanayi’nin nabzı 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası’nda atıyor
Bade İşçil’den kürk açıklaması: Elimi bile sürmüyorum!Bade İşçil’den kürk açıklaması: Elimi bile sürmüyorum!
Ölüm direksiyon başında yakaladı!Ölüm direksiyon başında yakaladı!
Bursa’da film gibi kovalamaca! Polis aracın lastiklerine ateş açarak durdurduBursa’da film gibi kovalamaca! Polis aracın lastiklerine ateş açarak durdurdu
İrem Derici’den Emre Aslan açıklamasıİrem Derici’den Emre Aslan açıklaması
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Karahan Çantay’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Akalın’ın çantasının fiyatı dikkat çekti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Yılmaz’dan 9 milyon TL’lik araçlar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı’dan süper mini elbisesiyle poz verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Devlet Madalyalarından Atatürk Kabartması Yeniden Kaldırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… İçişleri Bakanı Soylu’nun annesi vefat etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kimya Sanayi’nin nabzı 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası’nda atıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen’in kürklü pozu gündem oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İçişleri Bakanı Soylu’ya başsağlığı mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Osmaniye’de uyuşturucuya 7 tutuklama
SON DAKİKA HABERLERİ
Karahan Çantay’ın cenazesi Türkiye’ye getirildiMart 13, 2021-4:55 pm
Devlet Madalyalarından Atatürk Kabartması Yeniden KaldırıldıMart 13, 2021-2:29 pm
Son dakika… İçişleri Bakanı Soylu’nun annesi vefat ettiMart 13, 2021-2:18 pm
Doğuş Holding’den 2020’de 5,6 milyar TL zarar!Mart 12, 2021-4:18 pm
‘Ünlülerin hocası’ Salih Memişoğlu’nun son sözleri bunlar olmuş! Katil itiraf ettiMart 12, 2021-4:14 pm
Son Dakika: Fenerbahçe SD Emre Belözoğlu: ‘Caner Erkin hatasının farkında, başarısızlıkta sorumluluğu alırım’Mart 12, 2021-4:06 pm
İrem Derici: “Ben 10 senedir küfür ediyorum”Mart 12, 2021-3:46 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.