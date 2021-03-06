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Omar Elabdellaoui’nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Son durumu…

Omar Elabdellaoui’nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Son durumu…
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06 Mart 2021 - 11:43
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Omar Elabdellaoui’nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Son durumu…

 

Yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan Omar Elabdellaoui’nin son durumuyla ilgili menajeri Mikail Adampour açıklamalar yaptı.
Spor Arena Dış Haber- Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla topla çalışmalara başladığını duyurmuştu. Norveçli futbolcunun menajeri Mikail Adampour, oyuncusunun durumuyla ilgili konuştu.

Omar’ın çok hızlı bir şekilde iyileştiğini söyleyen Mikail Adampour; “Omar çok hızlı iyileşiyor. Hayatı boyunca alkol almayıp uykusunu hep iyi düzenledi. Kötü hiçbir alışkanlığı yok. Bu sebeple vücudu iyileşmesine çok yardımcı oldu. Doktorlar da bu duruma şaşkın. İnanılmaz derecede hızlı iyileştiğini söylüyorlar.” dedi.

Galatasaray’ın Omar’un durumuyla yakından ilgilendiğini söyleyen Adampour; “Kulübü oyuncunun durumunu her gün takip ediyor. Galatasaray ve Norveç Milli Takımı ile yakın iletişim halindeyiz. Omar’a destek olmaya devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

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