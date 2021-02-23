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Nihal Candan beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı!

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Nihal Candan beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı!
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23 Şubat 2021 - 17:20
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Nihal Candan beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı!

 

Stil yarışmalarıyla tanıdığımız Nihal Candan, yeni açıklamasıyla bir kez daha olay yarattı. Verdiği röportajda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Candan, en beğendiği erkeği açıkladığı için erkek arkadaşıyla tartıştığını söyledi.

Bir zamanlar televizyon ekranlarının moda yarışmalarından ‘İşte Benim Stilim’ adlı program ile ün kazanan Nihal Candan verdiği röportaj ile adından söz ettirdi.

Kendisi gibi kardeşi Bahar Candan’ın da aynı yarışmadan ün kazanmasıyla Candan Kardeşler, giyimleri ve yaşadıkları lüks hayat ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün, Haberler.com ile gerçekleştirdiği söyleyişi de Candan, en beğendiği erkek sorusunun yönetilmesi üzerine erkek arkadaşı ile tartıştıklarını dile getirdi.

Soru sorulunca ilk aklına gelen isim olarak Can Yaman’ı söyleyen Candan, bu ismin olay olduğunu, tanıyıp tanımadığını, neden bu ismi verdiği şeklinde sorulara maruz kaldığını ifade etti. Öte yandan Candan, moda hakkında konuşarak kıyafetlerini bağlı olduğunu ve çok fazla alışveriş yapsa da eski kıyafetlerini satamadığını dile getirdi. Yarışmanın ardından Nişantaşı’nda güzellik merkezi işleten Nihal Candan, hukuk okumak hayalimdi ama bu işimi, bakımlı olmayı çok seviyorum dedi.

Candan, sürekli olarak ilginç haberler ile ön plana çıktığı belirterek “Ben yardımlar da yapıyorum ama kimse bunu haber yapmıyor” şeklinde konuştu.

HAKANIN AİLESİYLE VAKİT GEÇİREN BİR İNSANDIM

“HAKAN’IN AİLESİYLE VAKİT GEÇİREN BİR İNSANDIM”

Hakan Boy ile geçtiğimiz yıl ilişki yaşayan Candan, katıldığı ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda kullandığı ifadeler ile magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Candan, “Hakan’ın çocuklarıyla ve ailesiyle vakit geçiren bir insandım. Herkesin görebileceği bir mecrada ailesi memleketlerinde beni ve ekibimi ağırladı.”

“Aylar öncesinde yayınlanan bir videomuz var. Bir önceki rahatsızlığı için eşi ve ben bir araya gelip Hakan’ı doktora götürdük. Çünkü orada çocuklarının babasını düşünen bir anne vardı. Aynı arabada gittik. Kendisi bizi aldı. Çok detaya girmek istemiyorum ama 7/24 vakit geçirdiğim, bekar gibi yaşayan, beni paylaşmaktan çekinmeyen ve bütün ailesinin haberi olduğu bir ilişki bu” demişti.

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