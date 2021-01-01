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Neslihan Atagül, Amerikan dergisine kapak oldu!

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Neslihan Atagül, Amerikan dergisine kapak oldu!
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25 Şubat 2021 - 13:26
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Neslihan Atagül, Amerikan dergisine kapak oldu!

 

Neslihan Atagül, bir ilke daha imza attı. Ünlü oyuncu, Amerika’nın en çok okunan yayınlarından HOLA! USA dergisine kapak olarak uluslararası bir derginin kapağında yer alan ilk Türk aktris olmuş oldu.

Neslihan Atagül, Amerika’nın en çok okunan yayınlarından Hola! USA dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

Oyuncu, dergideki röportajı için Çırağan Sarayı’nda ünlü modacıların tasarımlarıyla objektif karşısına geçti.

 

Röportaj sonrası hayranlarına mesaj göndermek için İspanyolca videolar da hazırlayan Atagül, “Dünyanın bambaşka yerlerindeki insanların sizi izliyor, oyunculuğunuzu beğeniyor ve takdir ediyor olması mutluluk verici” dedi.

 

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