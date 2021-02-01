Nagehan Alçı Erdoğan’ın Özgürlükçülüğünü Övmeye Doyamadı

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı”na ilişkin olarak, “Belli ki tüm detaylarıyla birçok alandaki aksamalar ve şikayetler değerlendirilmiş ve ortaya tam anlamıyla özgürlükçü bir perspektifle kaleme alınmış bir metin çıkmış. Açıkçası ben bu kadar mükemmel bir çalışma beklemiyordum.” düşüncesini dile getirdi.

Alçı, “Muhalifler ne derse desin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı paket dört dörtlük bir çerçeve çiziyor. Bu plana sırf muhalefet etmek için muhalefet eden sözde muhaliflere hiçbir şekilde saygı duymuyorum. Mevcut iktidar içinde, bu eylem planından rahatsız olanları da çok iyi biliyorum. Şimdi bu sözde muhaliflerle sözde iktidarcılar ‘insan hakları ve özgürlük düşmanlığı’ ortak paydasında buluşup bu planı ifsad etmek için her şeyi yapacaklar bunu da biliyorum.” ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

“Elbette hem güvenlik hem yargı bürokrasisi içinde Tayyip Bey’in dünkü muhteşem konuşmasını büyük bir endişeyle dinleyenler olduğunu da biliyorum. Bu konuşmanın bırakın yarısı yüzde 10’u bile hayata geçse çok olumlu etkilerini hep birlikte görürüz. Türkiye ferahlar ve rahatlar.”