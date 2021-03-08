Mustafa Ceceli-Selin İmer çiftinden çocuk açıklaması

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Mustafa Ceceli-Selin İmer çiftinden çocuk açıklaması



Şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, önceki gün Emirgan’da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden ünlü çift, çocuk ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Emirgan’da görüntülenen Mustafa Ceceli ile Selin İmer, “Uzun zamandır evdeydik. Bu ilk yasaksız hafta sonunu, sevdiğimiz dostlarımızla değerlendirmek istedik” dedi.

“ÇOK GÜZEL BİR PROJE ÇIKACAK”

Şarkıcı, “Serdar Ortaç’ın şarkılarının söyleneceği bir projede olacaksınız. Siz hangi şarkısını söylemek istersiniz?” sorusuna, “Henüz hangi şarkıyı okumak istediğimi düşünmedim. Ama çok güzel bir proje çıkacağına eminim” yanıtını verdi.

“ŞU AN ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ”

2017 yılında nikah masasına oturan ikili, evliliklerinin çok iyi gittiğini belirtti. Çift, “Her şey çok güzel gidiyor ama şu an için çocuk düşünmüyoruz” açıklamasını yaptı.