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Mustafa Ceceli-Selin İmer çiftinden çocuk açıklaması

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Mustafa Ceceli-Selin İmer çiftinden çocuk açıklaması
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08 Mart 2021 - 14:07
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Mustafa Ceceli-Selin İmer çiftinden çocuk açıklaması


Şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, önceki gün Emirgan’da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden ünlü çift, çocuk ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Emirgan’da görüntülenen Mustafa Ceceli ile Selin İmer, “Uzun zamandır evdeydik. Bu ilk yasaksız hafta sonunu, sevdiğimiz dostlarımızla değerlendirmek istedik” dedi.

ÇOK GÜZEL BİR PROJE ÇIKACAK

“ÇOK GÜZEL BİR PROJE ÇIKACAK”

Şarkıcı, “Serdar Ortaç’ın şarkılarının söyleneceği bir projede olacaksınız. Siz hangi şarkısını söylemek istersiniz?” sorusuna, “Henüz hangi şarkıyı okumak istediğimi düşünmedim. Ama çok güzel bir proje çıkacağına eminim” yanıtını verdi.

ŞU AN ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ

“ŞU AN ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ”

2017 yılında nikah masasına oturan ikili, evliliklerinin çok iyi gittiğini belirtti. Çift, “Her şey çok güzel gidiyor ama şu an için çocuk düşünmüyoruz” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda yakın arkadaşları Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl’ın düğününde objektiflere yansıyan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

EŞİNE SERENAT YAPMIŞTI

EŞİNE SERENAT YAPMIŞTI

Eşi Selin İmer’e kar üstünde gitarla yaptığı serenat hatırlatılan Mustafa Ceceli, “Evet, serenat yaptım. Selin’in Sevgililer Günü, Anneler Günü ya da doğum günü gibi zamanlara aşırı değer vermediğini bildiğim için o günün bir özelliği yoktur” demişti.

40 yaşındaki müzisyen, “Dedim ki; ‘bu 14 Şubat Sevgililer Günü’nü nasıl anlamlı kılarım?’ Selin’e karda bir şarkı çalayım dedim” açıklamasını yapmıştı.

DARBUKAYA DAYANAMIYORUM

“DARBUKAYA DAYANAMIYORUM”

Selin İmer, eşinin evde birçok müzik aleti çaldığını belirtirken, “Yeter artık dediğiniz oluyor mu?” sorusuna ise “Bir tek darbukaya dayanamıyorum” cevabını vermişti.

 

 

 

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