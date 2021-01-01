Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında flaş karar

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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında flaş karar

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat kararı çıktı.

Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon kanalındaki sözlerine ilişkin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan haklarında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun maddi unsurlarının somut olayda gerçekleşmemesi nedeniyle sanıkların “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtilmişti. Konuşmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçunun işlendiği belirtilen iddianamede, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıl 2’şer aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti. Geçtiğimiz duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanatçılar Gezen ve Akpınar’ın söyledikleri sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediklerini belirterek 4’er yıl 8’er aya kadar hapis ile cezalandırılmalarına karar verilmesini istemişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018’de konuk oldukları Halk TV’de Uğur Dündar tarafından sunulan “Halk Arenası” adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı’na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Gezen ve Akpınar hakkında haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararı, savcılığın kararıyla kaldırılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl ikişer aydan, 4 yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.