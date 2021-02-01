Meclis’te Bıyıklı Tartışması: CHP’li Kadıgil Muhatap Olmak İstemedi

TBMM Genel Kurulu’nda kadına yönelik şiddete ilişkin araştırma önergelerinin görüşülmesi sırasında tartışmalar yaşandı. CHP Milletvekili Sera Kadıgil’in yaptığı konuşmada AKP’li Hülya Nergis’e “Kadına yönelik şiddet ile ilgili sözleriniz doğru ise sizi KEFEK’ten istifaya davet ediyorum” ifadelerini kullanması tartışma yarattı.

Sözlerine AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun yanıt vermesine tepki gösteren Kadıgil “Bugün herhangi bir muktedir bıyıklı ile değil kadın arkadaşlarla muhattap olmak istiyorum. KEFEK’te mesai arkadaşım olan Hülya Hanım yanıt versin. Erkek aklınızla iki kadın arasındaki diyaloğa girmeyin” diyerek tepki gösterdi.

CHP Milletvekili ve KEFEK CHP Grup Sözcüsü Av. Sera Kadıgil, muhalefet partilerinin verdiği onlarca önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine rağmen AKP’nin kadına yönelik şiddetin araştırılması için verdiği önergeye kabul oyu vereceklerini belirterek “Elbette biz halka faydası dokunacağını düşündüğümüz bir öneriyi kimden gelirse gelsin kabul etmekle mükellefiz. O nedenle kadına yönelik şiddetin neden olduğunu ve nasıl çözüleceğini aslında çok net bilsek de bu araştırma teklifine evet diyeceğiz” diyerek başladığı sözlerine AKP’li Nergis’in kadın cinayetine dair sözlerinin gerçek olup olmadığını sorarak devam etti.

Kadıgil, KEFEK Başkan Vekili Hülya Nergiz’in “Erkekler kadınlardan daha fazla öldürülüyor ama haber olmuyor” sözlerine açıklık getirmesini istedi. Kadıgil, “Sayın Nergiz hangi erkek eve 12’de geldiği için, evine ekmek götüremediği için karısı tarafından tarafından öldürüldü açıklar mısınız?” dedi.

‘KADINLARA LAF YETİŞTİRMEK YERİNE GÖREVİNİZİ YAPIN’

Kadıgil’in sözlerine Hülya Nergiz yerine AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu yanıt verdi. Kadıgil, “Böyle bir günde herhangi bir bıyıklı ile muhattap olmak istemediğini” söyleyerek yanıt verdi. Kadıgil, “Bu kürsüde bir erkeğin daha kadınlar hakkında ahkam kesmesine tahammül edemeyeceğim. Bir kadın Vekilinizin bu kürsüye gelmesini ve onunla tartışmayı istiyorum.

Sizin ne anladığınızı bilmiyorum ve ilgilenmiyorum ama eğer dediklerimizden bugüne kadar bir şeyler anlamış olsaydınız 18 yıldır tek başınıza yönettiğiniz bu ülke bu kadar içler acısı halde olmazdı. Eğer ne dediğimizi anlamış olsaydınız, eğer kadın erkek eşitliğine bir parça inanmış olsaydınız 67 günde 68 kadın öldürülmezdi Sayın Akbaşoğlu.

Eğer ki siz ve sizin zihniyetiniz kadını yalnız ve sadece aile içinde eş ve anne olarak konumlandırmasaydınız, geriye kalan kadınları küçük akıllarla – burada kastım siz değilsiniz ataerkil zihniyetin temsil ettiği küçük akıllar- şeytanlaştırmaya çalışmasaydınız biz bu durumda olmazdık. Bu kadar kadın arkadaşımızı kaybetmezdik. O yüzden Sayın Akbaşoğlu kadınlara laf yetiştirmek yerine iktidardan doğan göreviniz yapın. Kadınları koruyun hukuku ve mevzuatları uygulayın” dedi.

‘SİZİ İSTİFAYA DAVET EDİYORUM’

Tüm bu tartışmalardan sonra söz alan Hülya Nergiz ise CHP’nin parti içindeki taciz olaylarına tepki vermediğini öne sürdü ve Kadıgil’in de “Böyle şeyler olur” dediğini iddia etti. Sera Kadıgil ise Nergis’e şu yanıtı verdi:

“Biz Parti olarak böyle bir olayın üstünü örtmedik. Failleri kulağından tutup kapının önüne koyduk. Mağdurlara hukuki desteği verdik. Ve ben toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamazsak sağcı, solcu bütün kesimlerde; CHP’de, AKP’de, HDP’de, MHP’de ve diğer partilerde de yaşanabileceğini söyledim.

Ancak sizin havuz medyanız bu cümleyi de bağlamında kopardı. Sayın Nergiz siz sorularıma yanıt verin ve eğer sözleriniz doğruysa KEFEK CHP Grup Sözcüsü olarak KEFEK Başkanvekilliğine uygun olmadığınızı ifade ediyor ve sizi derhal istifaya çağırıyorum.”