Mansur Yavaş Twitch’e Girdi, Sosyal Medya Coştu! Mansur Yavaş’ın İlk Yayını Ne Zaman?

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Mansur Yavaş Twitch’e Girdi, Sosyal Medya Coştu! Mansur Yavaş’ın İlk Yayını Ne Zaman?

Geçtiğimiz günlerde yayıncılık platformu Twitch uygulamasında hesap açtığı ortaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, twitter üzerinden paylaştığı bir video ile pek çok yayın yapacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, twitter üzerinden paylaştığı bir video ile pek çok yayın yapacağını duyurdu.

Yayınladığı video içerisinde bulunan Cem Yılmaz, BKM, Pelin Baynazoğlu, Kemalcan Parlak ve Ferit Karakaya’ya da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Videonun ardından sosyal medyada adeta bir bayram havası hakim oldu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise pek çok capse maruz kaldı.

Videonun başında görünen yayıncı Pelin Baynazoğlu (PQueen) ise Mansur Yavaş ile birlikte yapacağı yayını “gururla” duyurduğunu belirtti.