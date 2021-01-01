Lebaleb AKP Kongrelerine Katılanlara Ücretsiz Test

Koronavirüsün teşhisinde kullanılan PCR testinin ücretsiz yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığının belirlediği bazı algoritmalara ve kılavuzlara uygunluk şartı aranırken AKP kongrelerine davet edilenlere kriter aranmaksızın testler yapıldığı iddia edildi.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç “Söz konusu AKP kongresi olunca ne algoritma ne de kılavuz takmadığı anlaşılıyor. Lebaleb dolu salonlarda algoritmaya aykırı PCR testi kimlere yapıldı? Sağlık Bakanı’nı açıklama yapmaya çağırıyoruz”dediler.

Dr. Kılıç ve Demir yaptıkları yazılı açıklamada, kendi isteğiyle özel sağlık kuruluşlarında test yaptırmak isteyen yurttaşların 250 TL ödediklerini hatırlatarak “Ancak AKP kongrelerine davet edilenlere algoritmaya ve kılavuza aykırı olarak hiçbir kriter/semptom aranmaksızın tarama amaçlı kamu sağlık kurumlarında ücretsiz PCR testi yapıldığı iddia edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın, söz konusu AKP kongresine katılım olunca ne algoritma ne de kılavuz takmadığı anlaşılmaktadır” dediler.

BİLİM KURULUNA ELEŞTİRİ

Karadeniz’de art arda yapılan AKP il kongrelerindeki sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını anımsatan Demir ve Kılıç, “Sağlık Bakanlığı’nın haftalık yayımladığı illere göre vaka sayısının (100 binde) Karadeniz’de yüksek olması ve kamuoyunda ‘lebaleb’ doldurma tartışması sonucu, teması azaltmak için kongreleri iptal etmek yerine kendi koydukları kurallara da aykırı biçimde daha sonra yapılan AKP il kongrelerinde yeni bir uygulamaya geçildiği iddia edilmektedir.

İddialara göre AKP Ankara İl kongresine katılanlara Cumhurbaşkanlığı sarayında, İzmir İl Kongresi’ne katılan yönetici ve üyelere ise kamu hastanelerinde PCR testi yapılmıştır. Toplantıya katılacaklara PCR testi yapılması bulaşı önlemede elbette önemlidir. Ancak bu tüm vatandaşlar için eşit olmalı. Vatandaşların siyasi görüşüne ve il kongrelerine göre test yapılamaz” görüşünü dile getirdi.

Demir ve Kılıç, bakanlığa ve bilim kuruluna “AKP il kongresine katılan yönetici ve üyelerine hangi semptomla kamu hastanelerinde PCR testi yapılmıştır?” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise “Ankara’daki kongre öncesinde yüzlerce kişinin testi Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı. İki gün önce de İzmir kongresinin testi için pazar günü kamu hastaneleri seferber edildi” dedi. Emir, sağlık çalışanlarına hafta sonu mesai yaptırıldığını belirtti.