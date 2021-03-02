Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya’dan haber var!

Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü manken ve sunucu, sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi verdi.

Manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Virüsün etkilerine dayanamadığını söyleyen Akkaya, tedavisine hastanede devam ediyordu.

Bugün hastaneden taburcu olduğunu kaydeden Deniz Akkaya, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Akkaya, “Bugün hastaneden çıkmış bulunuyorum. Kalıcı hiçbir hasar kalmadan, hayata, sağlıklı yaşama ve yaşamaya devam ediyor olacağım” dedi.

“ARAYAN HERKESE KALP”

Ünlü manken hikayesinden yer verdiği paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: “Sağlıkla eve döndüm. Tüm kalpten soran, arayan herkese kalp”

“EVDE BECEREMEDİM”

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgiler veren ünlü isim, “Evde beceremedim, ısrar etmenin gereği yoktu ve hastaneye yattım” ifadelerini kullanmıştı.

Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, sözlerine şöyle devam etmişti; “Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu dört günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum.”