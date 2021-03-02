Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya’dan haber var!
Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü manken ve sunucu, sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi verdi.
Manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Virüsün etkilerine dayanamadığını söyleyen Akkaya, tedavisine hastanede devam ediyordu.
Bugün hastaneden taburcu olduğunu kaydeden Deniz Akkaya, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Akkaya, “Bugün hastaneden çıkmış bulunuyorum. Kalıcı hiçbir hasar kalmadan, hayata, sağlıklı yaşama ve yaşamaya devam ediyor olacağım” dedi.
“ARAYAN HERKESE KALP”
Ünlü manken hikayesinden yer verdiği paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: “Sağlıkla eve döndüm. Tüm kalpten soran, arayan herkese kalp”
“EVDE BECEREMEDİM”
Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgiler veren ünlü isim, “Evde beceremedim, ısrar etmenin gereği yoktu ve hastaneye yattım” ifadelerini kullanmıştı.
Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, sözlerine şöyle devam etmişti; “Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu dört günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum.”
“CİĞERLERİMDE MİNİK SIKINTILAR VAR”
“Bir kere evde kalmaya ısrar etmek her zaman iyi fikir olmayabilir, çünkü ciğerlerimde minik sıkıntıları bugün hemen görüntüleyip kortizona başladılar. Yani evde kalmak yerine iç sesiniz hastaneye git diyorsa gidin. Ayrıca ateşim sürekli 39’larda seyrediyor.”
“Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş zaten baki, yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir energizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan.”
“BU FOTOĞRAFTAKİ DENİZ BEŞ GÜNLÜK HASTAYMIŞ”
Akkaya, koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu: “Bu fotoğraftaki Deniz, aslen beş günlük hasta imiş. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık gecene kadar sizlere, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım.”
“Elimde sopam evde covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz.”