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Koronavirüs test sonuçlarıyla oynadılar! Lazio’da büyük tehlike…

Koronavirüs test sonuçlarıyla oynadılar! Lazio’da büyük tehlike…
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20 Şubat 2021 - 11:15
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Koronavirüs test sonuçlarıyla oynadılar! Lazio’da büyük tehlike…

 

Koronavirüs test sonuçlarıyla oynadılar! Lazio'da büyük tehlike...

İtalya Serie A takımlarından Lazio’nun koronavirüs test sonuçlarıyla oynadığı ve bu sebepten dolayı bir alt lige düşürülme tehlikesi olduğu belirtildi.

Spor Arena Dış Haber | Serie A ekibi Laziokoronavirüs test sonuçlarıyla oynadığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.

İtalyan Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Lazio Başkanı Claudio Lotito, kulüp doktorları Ivo Pulcini ve Fabio Rodia, koronavirüs kurallarını hiçe saydıkları için suçlanıyor.

TEST SONUÇLARI İLE OYNANDI, RAPOR SUNULMADI

Lazio’nun koronavirüs test sonuçları ile oynadığı, pozitif vakalarla ilgili raporları federasyona sunmadığı belirtiliyor.

İtalya Serie A takımlarından Lazio’nun koronavirüs test sonuçlarıyla oynadığı ve bu sebepten dolayı bir alt lige düşürülme tehlikesi olduğu belirtildi.

Spor Arena Dış Haber | Serie A ekibi Lazio, koronavirüs test sonuçlarıyla oynadığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.

İtalyan Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Lazio Başkanı Claudio Lotito, kulüp doktorları Ivo Pulcini ve Fabio Rodia, koronavirüs kurallarını hiçe saydıkları için suçlanıyor.

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TEST SONUÇLARI İLE OYNANDI, RAPOR SUNULMADI

Lazio’nun koronavirüs test sonuçları ile oynadığı, pozitif vakalarla ilgili raporları federasyona sunmadığı belirtiliyor.

KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN SAHADA…

Ayrıca Lazio’nun asemptomatik bir oyuncuyu da 10 günlük zorunlu karantinaya almadığı ve bu futbolcunun lig maçında da forma giydiği kaydediliyor.

KÜME DÜŞME CEZASI YOLDA

Mahkemeye sevk edilen İtalyan ekibini ise zorlu bir süreç bekliyor. İddiaların doğru olması halinde Lazio, küme düşme cezası ile karşı karşıya kalabilir…

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