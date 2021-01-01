Kılıçdaroğlu halkın derdini dinlemek için yola çıkıyor

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Kılıçdaroğlu halkın derdini dinlemek için yola çıkıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mart ayında vatandaşın ve esnafın sorunlarını dinlemek için yurt gezisine başlayacak. Partisinin vekil çıkaramadığı 24 kente gidecek. İlk durağı Aksaray.

Sözcü Gazetesi’nden Başak Kaya’nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezisine çıkıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin milletvekili çıkaramadığı ya da daha az vekili olan illere gidecek. CHP lideri mart ayı içinde 24 ili dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinleyecek. Kılıçdaroğlu gezi programına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’yi de aldı.

ÇÖZÜMÜ ANLATACAK

Bu kapsamda bugün Aksaray’a gidecek olan Kılıçdaroğlu, esnaf, meslek odaları, kanaat önderleri, muhtarlar, STK’larla görüşecek. Sorunları dinleyip, çözüm önerilerini anlatacak. CHP liderinin; Uşak, Adıyaman, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat’ı de ziyaret etmesi planlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye’deki mağdur kesimlerin daha da zor duruma düştüğünü belirterek, “Esnaf siftah yapamıyor, işsizlik almış başını gitmiş. İşi olanlar asgari ücrete mahkum. Türkiye’nin gerçek gündemini konuşmak için Genel Başkanımız sahada olacak” dedi.

‘KAPIMIZ SİZE HER ZAMAN AÇIK’

CHP lideri Kılıçdaroğlu dün motokuryeler ile görüştü. Motokoryeler ağır çalışma şartları ile siparişleri zamanında yetiştirmek için trafikte yaşadıkları zorlukları anlattı. Motokuryelerin Federasyon Başkanı Çağdaş Yavuz ise “Devlet eliyle bu mesleği yapanlar için yeterlilik belgesi zorunlu tutulmalı” dedi. Kılıçdaroğlu, “Vatandaşların sesi olmak görevimiz. Siz alın teriniz olarak evinize helal ekmek götürmek istiyorsunuz, yanındayız. Bir sorununuz olduğunda her zaman kapımızı çalabilirsiniz” diye konuştu.