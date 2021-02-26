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Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e: Seni seviyorum yosun gözlüm

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Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e: Seni seviyorum yosun gözlüm
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26 Şubat 2021 - 7:27
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Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e: Seni seviyorum yosun gözlüm

 

Şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. 37 yaşına basan Saat’le çekilen fotoğraflarının takipçilerinin beğenisine sunan Doğulu, “Seni seviyorum yosun gözlüm” dedi.

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles’ta dünyaevine girdi. Uzunca bir süre boşanacakları iddia edilen çift, pandemi döneminde evliliklerindeki kara bulutları dağıtmayı başardı.

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Kötü günleri atlatan Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, şimdilerde mutlu halleri ve yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ünlü çiftten Kenan Doğulu, bugün 37 yaşına giren eşi Beren Saat’in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Doğulu, doğum günü mesajında aşkını bir kez daha itiraf etti.

YOSUN GÖZLÜM

“YOSUN GÖZLÜM”

46 yaşındaki şarkıcı, paylaşımına, “Seni seviyorum yosun gözlüm. İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun” notunu düştü.

Belçim Bilgin ve Kenan Doğulu ile yer aldığı kareleri yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına şu notu düştü: “Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gün hediye etmişti bize kutlamak için. Yıllar önce bu gece Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez, gelip beni alıp, Kenan ile ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye, ‘Aykut’un doğum gününü kutlayacağız’ diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile…”

” DOKUZUNCU YILIMIZ KUTLU OLSUN OYUN ARKADAŞIM”

“Hayat hiç de kolay olmayan bir sınava aldı hepimizi ama kutlanması gerekenleri de unutmamalı” diyen Saat sözlerine şöyle devam etti; “Magnetik organizasyonunuza nasıl teşekkür etsek az İrem Sent ve Selim Cançelik… Yeni yaşın en unutulmazlarından olsun canım Belçim, her şey hayallerinin ötesinde olsun. En sevdiğin şarkıları söyleyerek varlığını kutluyoruz Aykut Cömert, hisset titreşimlerimizi; eskitemediğimiz esprilerine attığımız kahkahalarımızı… Dokuzuncu yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy…”

 

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