Kanal D’de müzik şöleni başlıyor

Kanal D’nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı “Şarkılar Bizi Söyler”, Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Türkiye’nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının söyleneceği programın yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken üstleniyor.

Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren “Şarkılar Bizi Söyler”in ilk bölümünde Türk Müziği’nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses’in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses’in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses’in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.

Birbirinden ünlü konuklar ve sürprizlerle, her Perşembe akşamı unutulmaz anların yaşanacağı programda, sevilen şarkılar, görkemli bir orkestra eşliğinde Türk müziğinin buğulu sesi Sibel Can ve prensi Hakan Altun’un yorumuyla hayat bulacak; klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de onlara eşlik edecek.

“Şarkılar Bizi Söyler”, 25 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle saat 20.00’da Kanal D’de…