Juventus – Porto maçında gergin anlar! Pepe, Merih Demiral’a yumruk savurdu ama…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto’nun sahasında Juventus’u 2-1 mağlup ederek çeyrek final adına önemli bir avantaj elde ettiği maça Pepe ile Merih Demiral arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Yaşanan hava topu mücadelesinin ardından bir anda tansiyon yükseldi ve Pepe yumruk savurdu…
Spor Arena Detay – UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Juventus karşı karşıya geldi. Estádio Do Dragão’da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1’lik skorla Porto oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri maçın henüz 61. saniyesinde Mehdi Taremi ile ikinci yarının 19. saniyesinde Moussa Marega kaydetti. Juventus’un tek sayısı ise 81. dakikada Chiesa’nın ayağından geldi.
Alınan bu sonuçla birlikte Porto, çeyrek final adına önemli bir avantaj yakaladı. Rövanş mücadelesi 9 Mart’ta Juventus’un ev sahipliğinde oynanacak.