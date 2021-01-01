Işıl Reçber sevenlerini korkuttu

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Işıl Reçber sevenlerini korkuttu

Eski Milli futbolcu Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber sevenlerini korkuttu. Spor yaparken sol dizi dönen Işıl Reçber ameliyat oldu. Reçber operasyon sonrası hastaneden paylaşım yaptı.

Işıl Reçber spor yaparken sakatlandı. Spor esnasında ters bir hareket yapan Reçber’in ön çapraz bağları koptu. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü isim ameliyata alındı.

Başarılı bir operasyonun ardından sağlık durumu hakkında bilgi veren Reçber, şunları yazdı: Yaşadığım talihsiz sakatlığımdan dolayı göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, dua, sevgi, pozitif enerjilerinizi inanılmaz hissediyorum ve tek tek cevap veremesem de hepinize minnettarım. Hiç yalnız kalmadım sizler ve dostlar sayesinde bu süreçte. Spor sırasında sol dizimin dönmesi sonucu ön çapraz bağım koptu maalesef… Bilindiği üzere çok önemli ve zor bir sakatlıktır bu. Ameliyat öncesi – sonrası, sonrasındaki fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci ciddi ve ağrılı. Ama çok şükür ki Türk hekimlerine emanetim. Ameliyatımı değerli Prof.Dr. Ömer Taşer yaptı. Vücudumun başka bir yerinden alınan adele ile yeni bir çapraz bağ yapıldı. Hala hastanedeyiz ve toparlanma sürecindeyiz. Ömer hocam ve ekibine emekleri, profesyonellikleri ve tüm zorluklarımı kolaylaştırdıkları için sonsuz teşekkürler. Yüce Rabbim her birimizi kötü göz, dermansız dert, hastalık, nazar ve ağır nefeslerden korusun. Şifa bekleyenlere acilen versin. Bana yaptığınız tüm dua ve dileklerin bin katı sizlere gelsin. İyi ki varsınız.