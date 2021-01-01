İrem Derici oyuncu Emre Aslan ile aşk mı yaşıyor? İtiraf geldi…

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İrem Derici oyuncu Emre Aslan ile aşk mı yaşıyor? İtiraf geldi…

İrem Derici’ye 22 yaşındaki oyuncu Emre Aslan’la aşk yaşadığı iddiası soruldu. Şarkıcı, soruya Aslan’la beraber yanıt verebileceğini söyledi.

İrem Derici’nin bir sosyal medya uygulamasında tanıştığı “Çok Güzel Hareketler 2” oyuncusu Emre Aslan’la ilişki yaşamaya başladığı, ayrıca single çıkarmaya hazırlanan genç oyuncunun çalışmalarına destek olduğu öne sürüldü.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Derici, kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan’la aşk yaşadığı haberlerini soran muhabirlere şöyle dedi: “Sizde kredim var diye düşünüyorum. Böyle bir konuda tek başıma değil de beraber konuşuruz diyeyim.”

İrem Derici geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de arkadaşıyla görüntülenmiş, pandemi yasaklarına uymadıkları için gruba ceza kesilmişti. Derici’nin “Buradaki herkes oyuncu ve hepsinin korona testi yapılıyor” dediği ekipte Emre Aslan da vardı.