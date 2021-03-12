İrem Derici: “Ben 10 senedir küfür ediyorum”

Aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine “Ne yapacaksınız benim kimi sevdiğimi?” diyen Derici, geçen yıl kimseye duyurmadan gizlice aşk yaşadığını anlattı.

Milliyet Gazetesi’nden Seçkin Şenvardar’ın haberine göre ünlü şarkıcı, “Ben gizli tuttum mu tutarım, ruhunuz duymadı, geçen sene altı ay güzel ilişki yaşadım, kimsenin haberi olmadı. Söylemem gerektiği yerde söylerim bir şey olunca. Dünyada benim aşk meşk hayatımdan daha önemli şeyler var” dedi.

TAKINTILI HAYRAN AÇIKLAMASI

İrem Derici ayrıca iki yıl önce mahkemelik olduğu takıntılı hayranıyla ilgili soruya, “Ses seda yok, herkes dersini aldı. Sınırlar zorlanınca sinirleri bozuluyor insanın. Şimdi güvenlikli bir yerde oturuyorum” yanıtını verdi.

“BEĞENMEYEN TAKİP ETMEZ”

Küfürlü konuşmasının eleştirilmesi sorulunca bir yaştan sonra karakterinin değişmeyeceğini söyleyen İrem Derici, “10 senedir küfür ediyorum. Beğenmeyen kapatır, sayfayı ya da kanalı” açıklamasında bulundu.