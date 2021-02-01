İmamoğlu’nun Kızdıran 8 Mart Paylaşımına Akşener’den Yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın isimlerini etiketleyerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

İYİ Parti, bu paylaşıma tepki gösterirken Meral Akşener’den yanıt geldi. Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın İmamoğlu’nun tweeti, hem de sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, yani hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Yani Sayın İmamoğlu’nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum”