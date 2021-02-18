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İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti

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İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti
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18 Şubat 2021 - 11:07
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İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti

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Sıfır otomobil fiyatlarını geçen ikinci el otomobillerin fiyatları düşüş seyrine girdi. Satın almaların gerilemesi, faizlerin yükselmesi ikinci el otomobil piyasasını etkiledi.

İkinci el araç piyasasında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı yaşanan hareketlilik, son aylarda yavaşladı. İkinci el araç satıcıları, fiyatların düştüğünü alım için uygun zaman olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde pek çok alanda olduğu gibi küresel otomotiv firmaları da üretime ara verildi. Yaşanan üretim sıkıntısı, ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Ancak aşırı talep, ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti. Yeni modellerin piyasaya girmesi ve cazip kampanyaların başlaması ile ikinci el piyasasındaki hareketlilik durdu. Bu da ikinci el otomobil almak isteyenlerin cazip fiyatlarda araç bulmasına olanak sağladı. Otomobil almak isteyenler için fiyatların çok makul olduğunu söyleyen galericiler, son bir yılın en sakin günlerinin yaşandığını ifade ettiler.

Galerici Egemen Kurtçu (37), fiyatlarda yüzde 14’ü bulan gerilemenin söz konusu olduğunu belirterek, Otomobil almak için doğru zaman. Kış mevsimi ülkemizde otomobil fiyatlarının düştüğü zamandır. Son bir yılın en düşük seviyesinde araç fiyatları diye konuştu.

Satış danışmanı Mustafa Bal (25) da “Aralık ve ocak ayında yüzde 5-10 arası düşme yaşandı” dedi.

2’nci el oto galerisine fiyatları ve modelleri görmek için gelen Yakup Köstekci (30), “Bir ay öncesine göre uygun ama iki ay sonra ne olacak? Bilemiyoruz. Araca da ihtiyacım var, fiyatlar düşükken almak istedim dedi. Murat Turan (46) da 60-65 bin liraya bir araç almak istediğini söyledi.

 

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