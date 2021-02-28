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Hikmet Hacıyev CNN TÜRK’e konuştu: Azerbaycan’ın demir yumruğu gücünü koruyor

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Hikmet Hacıyev CNN TÜRK’e konuştu: Azerbaycan’ın demir yumruğu gücünü koruyor
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28 Şubat 2021 - 11:46
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Hikmet Hacıyev CNN TÜRK’e konuştu: Azerbaycan’ın demir yumruğu gücünü koruyor

 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’daki darbe girişimi ve Azerbaycan’ın 30 yıl sonra elde ettiği Karabağ zaferine ilişkin, CNN TÜRK’ten Fulya Öztürk ve Sercan Sever’e konuştu, önemli değerlendirmede bulundu. Ermenistan’daki son gelişmelerin Karadağ anlaşmasına olası etkilerine ilişkinse net mesaj verdi: Topraklarımızı kurtardık, sorun bitmiştir.
Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Azerbaycan’ın 30 yıl sonra elde ettiği Karabağ zaferinin ardından Ermenistan’da sular durulmuyor. Ordunun istifaya davet ettiği Başbakan Nikol Paşinyan koltuğunu korumaya çalışırken, gelişmeler Azerbaycan’da da yakından takip ediliyor.

“ERİVAN’DA YAŞANANLAR KARABAĞ’I ETKİLEMEZ” MESAJI

Akıllardaki sorulardan biri de Ermenistan’daki muhtıra , darbeye dönüşürse bu Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan Karabağ anlaşmasını etkiler mi? Hacıyev bu konuda net bir mesaj veriyor: Topraklarımızı kurtardık, sorun bitmiştir. Ve ekliyor; Azerbaycan’ın demir yumruğu gücünü koruyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ‘Paşinyan istifa etmeli mi?’ sorusunaysa, “Yorum yapmak istemeyiz, ermeni halkının kararıdır” yanıtını verdi.

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