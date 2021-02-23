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HDP’li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

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HDP’li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı
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23 Şubat 2021 - 16:37
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HDP’li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

 

HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li 5 milletvekili hakkında “Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından soruşturma başlattı.

Başsavcılık, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk’ün Van’da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak’ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç’ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

HDP’li 5 milletvekili hakkında “Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından soruşturma başlatan Başsavcılık, dosyaları “görevsizlik” kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.

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