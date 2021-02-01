Hande Erçel’in modu beğeni topladı
“Sen Çal Kapımı” dizisinde başarılı performansı ve güzelliği ile dikkat çeken Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Instagram’da 19 milyon 500 bin takipçisi bulunan Hande Erçel, güzelliğini konuşturduğu Instagram paylaşımlarına yenilerini ekledi.
Instagram hesabının ‘Hikayeler’ bölümünden “Modum” notuyla yaptığı paylaşımı çok beğenilen Hande Erçel ardından köpeği ile yeni pozlarını sevenlerinin beğenisine sunarak hayranlarını adeta mest etti.