Hande Erçel’in modu beğeni topladı

Instagram’da 19 milyon 500 bin takipçisi bulunan Hande Erçel, güzelliğini konuşturduğu Instagram paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Instagram hesabının ‘Hikayeler’ bölümünden “Modum” notuyla yaptığı paylaşımı çok beğenilen Hande Erçel ardından köpeği ile yeni pozlarını sevenlerinin beğenisine sunarak hayranlarını adeta mest etti.