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Hadise’ye Tazminat Şoku: Ender Gündüzlü Yeniden Mahkemeye Verdi

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Hadise’ye Tazminat Şoku: Ender Gündüzlü Yeniden Mahkemeye Verdi
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07 Mart 2021 - 12:10
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Hadise’ye Tazminat Şoku: Ender Gündüzlü Yeniden Mahkemeye Verdi

Ünlü Şarkıcı Hadise’ye ‘Aşk Kaç Beden Giyer?’in bestecisi Ender Gündüzlü bir dava devam ederken ikinci kez dava açtı.

Olsun ve Küçük Bir Yol şarkılarıyla son zamanlarda gündem olan Hadise, ikinci bir dava şokuyla neye uğradığını şaşırdı. 35 yaşındaki Hadise’nin başına yıllar önce yaptığı şarkı dert açtı.

‘Aşk Kaç Beden Giyer’in bestecisi Ender Gündüzlü, Hadise’yle ilgili ilk davasını İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açmıştı.

Gündüzlü’nün iddiasına göre Hadise 2 yıl önce Trendyol alışveriş sitesiyle 500 bin Euro karşılığında reklam anlaşması imzalamıştı ve “Aşk Kaç Beden Giyer”in site reklamlarında kullanılmasına izin vermişti.

Hadise bunun için Ender Gündüzlü, söz yazarı Deniz Erten’den ve yapımcı Bülent Seyhan’dan izin almamıştı.

Gündüzlü’nün avukatı, Hadise’nin yanı sıra sitenin sahibi DSM Grup Danışmanlık’a da tazminat davası açtıklarını belirtmişti.

Hadise’nin avukatı ise cevap dilekçesinde “Ender Gündüzlü, Hadise’ye verdiği muvafakatname ile eserin yayınlanmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, internet ve her türlü dijital ortamda yayımlanmasına izin vermiştir. Davanın reddini istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Dava devam ederken Ender Gündüzlü, Hadise ve DSM Grup Danışmanlık’a ikinci bir dava açtı.

Hürriyet’in haberine göre İncelemede ““Bilirkişi raporlarında Ender Gündüzlü’nün davalılardan talep edebileceği en az tazminat tutarının 141 bin 885 lira olabileceği netlik kazandığından ikinci davayı açmış bulunmaktayız” denildi.” denildi.

 

 

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