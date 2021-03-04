Güzel model Erica Mena
Mena ilk olarak Chris Brown, Fabolous, Akon ve Fat Joe gibi sanatçılar için çeşitli hip hop müzik videolarında yer almasıyla model [5] ve “video vixen” olarak ün kazandı. [6] [7] Kourtney & Khloe Take Miami ve Love & Hip Hop serisinin orijinal bölümü Love & Hip Hop: New York gibi realite televizyondaki görünümleriyle daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. [8] Ayrıca yazar olarak bir kariyere başladı ve otobiyografiler Chronicles of a Confirmed Bachelorette [9] ve Underneath It All [10] yayınladı. Ağustos 2017’de, Mena’nın 23 Ekim 2017’de prömiyerini yapan VH1’den Scared Famous’un ilk sezonunda yarışacağı açıklandı. 2018’de Erica, yedinci sezon için Love & Hip Hop: Atlanta’nın kadrosuna katıldı. [11] 2019’da onuncu yıl dönümü sezonu için Love & Hip Hop: New York’a geri döndü.