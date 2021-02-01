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Güzel model Angelina Michelle

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Güzel model Angelina Michelle
22 views
10 Mart 2021 - 8:29
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Güzel model Angelina Michelle

on Twitter: "Angelina Michelle… "

Angelina Michelle model olarak kariyerini sürdürmektedir. Peki kaç yaşında? boyu, kilosu kaç? aslen nereli? kısaca kariyeri, hayatı ve biyografi bilgileri.

1991 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen güzel isim Amerika, Florida’nın Tarpon Springs Şehri’nde doğmuştur. Uzun süre doğup büyüdüğü şehirde yaşamış, günümüzde ise yaşantısını İtalya’da sürdürmektedir. Michelle’nin boyu 1.80 cm, burcu ise aslan’dır.

M4 Models Management bünyesinde model olarak kariyerini sürdürmektedir. Ciao Darwin’in 8. baskısında İtalya’da Doğa Ana olarak tanınmıştır. Kızıl saçları, renkli gözleri, düzgün fiziği ve uzun boyu ile moda dünyasının aranan isimleri arasında yer almaktadır.

Özellikle İtalya’da katıldığı Ciao Darwin 8 Terre Desolate’in 2019 baskısı ile İtalyan Televizyon kanallarında ismini duyurmayı başarmıştır. Daha sonra Paolo Bonolis ve Luca Laurenti tarafından yürütülen televizyon programında, Doğa Ana rolü’nü üstlenmiştir. Son dönemlerde bir çok televizyon programı, dizi ve sinema projeleri için teklifler aldığı belirtilmektedir. Kariyer planlamasında oyunculuk ta olan güzel isim gelen teklifleri kendisine uygun olması halinde değerlendirebileceğini takipçileri ile paylaşmıştır.

Angelina Michelle (@angelin_a_michelle) | BOLTUN.ONLINE

 

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