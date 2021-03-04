Güzel Model Alysha Nett

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Güzel Model Alysha Nett

hakkında Web yayınları, bloglar, basılı ve televizyonda dahil olmak üzere her tür medya formunda yayınlanan model. Nordic Tattoo Magazine, FRONT dergisi, Tätowiermagazin ve Maxi Tuning’in kapağında yer aldı. Ünlü olmadan önce MySpace çılgınlığı günlerinde bir fotoğrafçıyla çıktı ve kendi fotoğraflarını internete koymaya başladı. Daha sonra Tumblr ve diğer sosyal medya türlerine girdi. Önemsiz şeyler Ünlü Çırak’ın bir bölümünde yer aldı. Inked Girls ve FRONT’da birçok kez yer aldı. Aile hayatı Aslen Kansas’tan, modelliğe ilk başladığı yer; daha sonra Los Angeles’a gitmeden önce Philadelphia, Pennsylvania’ya taşındı. Taylor adında küçük bir kız kardeşi var.