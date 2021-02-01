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Güneydoğu’da Risk Haritası Nasıl Mavi Oldu?

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Güneydoğu’da Risk Haritası Nasıl Mavi Oldu?
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08 Mart 2021 - 15:26
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Güneydoğu’da Risk Haritası Nasıl Mavi Oldu?

Sağlık Bakanlığı, geçen hafta illerin Covid-19 değerlerine göre bir risk haritası yayınladı. Haritaya göre Güneydoğu’daki 13 il düşük riskin rengi olan maviye boyandı. Peki bu nasıl oldu?

Güneydoğu'da Risk Haritası Nasıl Mavi Oldu?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, uzmanlara Güneydoğu’nun “mavi” haritasını sordu.

Diyarbakır’da görev yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, “Pandemi Güneydoğu’da yaz ayları boyunca ciddi düzeyde etki gösterdi. Her aileden bir kişi sevdiğini kaybetti. Ameliyathaneler yoğun bakıma çevrildi. Diyarbakır’da servislerde hasta seçmek zorunda kaldığımız oldu. Görünen o ki her iki kişiden biri hastalığa yakalanmış. Yani, sürü ve toplum bağışıklığı gerçekleşmiş denebilir.” yorumunu yaptı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye genelinde iki haftalık tam kapanma olsun istiyoruz. Mümkünse tedrici açılma talep ediyoruz. Kısmi kısıtlamaların etkili olduğunu görüyoruz. Şehirler arası ulaşımın azalması da etkilemiştir. Pozitif kişi ile temas etmiş bütün insanlar test olmalı. Taramazsanız bulamazsınız. Bölgede test oranında düşüş var.”

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol da Güneydoğu’daki mavi tabloyu kitle bağışıklığına bağladı.

Şenol şöyle devam etti:

“Bu bölge yazın yüksek düzeyli salgın geçirdi. Aile hekimlerinin tespitine göre insanlar ürküp sosyalleşmedi”Haritada, illerde binde kaç test yapıldığını belirtmedikleri sürece bilemeyiz. Yüksek olasılıkla daha az test yapılıyordur. Temaslı takibi iki aydır aksadı. Siz sadece hastaneye gelenleri yaparsanız ancak yüzde 20’yi yakalarsınız. O zaman bunu beşle çarpacaksınız.

Bilim Kurulu üyesi olan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Alpay Azap ise kitle bağışıklığının yanı sıra kış koşullarından ötürü sosyal ilişkinin azalmış olabileceğini belirtti. Azap, “Burada kara kış var. İnsanlar evden çıkamıyor, ilçe ve köyler arasında insan hareketliliği olmamış olabilir” ifadesini kullandı.

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