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Gizlenen Aşk Ortaya Çıktı !

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Gizlenen Aşk Ortaya Çıktı !
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24 Şubat 2021 - 13:17
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Gizlenen Aşk Ortaya Çıktı !

Nükhet Duru Hürriyet'in Eski Patronu Erol Simavi ile 20 Yıllık Gizli Aşkını Açıkladı

 

Nükhet Duru Hürriyet’in Eski Patronu Erol Simavi ile 20 Yıllık Gizli Aşkını Açıkladı

Netflix’te yayınlanan Duru Olmak belgeseliyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü sanatçı Nükhet Duru, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk oldu.

Pop Müziği’nin efsane isimlerinden Nükhet Duru, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Duru, Hürriyet gazetesinin eski sahibi Erol Simavi ile olan ilişkisiyle ilgili de konuştu.

Nükhet Duru, 8 Haziran 2015 yılında hayatını kaybeden, Hürriyet gazetesinin eski sahibi ünlü medya patronu Erol Simavi ile 20 yıl süren ilişkisi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Duru, Simavi için “İlk aşkım” dedi.

Duru, yıllar önce bu aşkı yazan Hıncal Uluç’a da kırgın olduğunu söyledi.

Nükhet Duru, Erol Simavi ile olan ilişkisiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Basında bir centilmenlik anlaşması vardı kendi aralarında. O yüzden hiçbir zaman yazılmamıştı. Ben çocuk gibi aşık olmuştum Erol Bey’e. 21-22 yaşlarımdaydım. Beni aşık etmek için oyunlar oynamıştı. Üstelik ben yanaşmadım. Aylarca peşimden geldi.

Kırmızı sevdiğimi bilirdi, kırmızı jelatin içinde yakut yüzük gönderirdi. ‘Bisküvi geldi’ diye sevinirdim. Açınca ‘Siz beni ne zannediyorsnuz?’ derdim. Bana hediye vermek için canı çıkardı. İnsan ayırmadan davranışına şahit oldukça ben onu kanatlarımın altına aldım.

İçkiyi bıraktırdım, kilo verdirdim. Bırakmazsan giderim diyordum. Aksamları iki kadeh izni vardı.

Çok sevmiştim… Tabii ki gizlemek istemezdim ama o dönemde kimse kimsenin sırrını ortaya koymazdı. Müzik sektörü biliyordu. İlk büyük aşkım…”

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