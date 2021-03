Genç model Katie May

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Genç model Katie May

Katie May, Amerikalı internet fenomeni olmuş fotomodeldir. Katie May ilk olarak, kızı Mia’nın eğitim masraflarını karşılamak amacıyla katıldığı GoFundMe internet sayfasıyla gündeme gelmiştir. Modellik kariyerine başlaması bu sayede olan Katie May verdiği pozlarla instagramda Snapchat Kraliçesi unvanını aldı