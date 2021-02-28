Galatasaray’ın yıldızı Mostafa Mohammed’ten Zamalek’e transfer telefonu! 22 milyon pound…

GALİBİYET SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Spor Arena Dış Haberler – Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında BB Erzurumspor’u Mostafa Mohamed’in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Galibiyet serisi 8 maça çıkaran sar-kırmızılıların puanı 57’ye yükseldi.

SAHNEYE MOHAMMED ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar, BB Erzurumspor karşısında ilk 37 dakikada boyunca rakip kaleye isabetli şut çekemezken, 38. dakikada sahneye Mostafa Mohamed çıktı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

SOYUNMA ODASINA 2-0’LA GİDİLDİ

Bu golden yalnızca 7 dakika sonra savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Mısırlı forvet, sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla Göktuğ Bakırbaş’ı bir kez daha mağlup ederek takımını soyunma odasına 2-0 üstünlükle götürdü.

BAFETIMBI GOMIS’TEN SONRA BİR İLK

Mostafa Mohamed, 2007/08’den bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 5 gole en az maçta ulaşan ikinci oyuncu olmayı başardı. Mohamed’den önce Bafetimbi Gomis, bunu 4 müsabakada başarmıştı.

FALCAO’NUN ARDINDAN BAŞARDI

23 yaşındaki genç oyuncu ayrıca bu sezon Radamel Falcao’nun ardından Galatasaray formasıyla bir iç saha maçında iki gol atan ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti.

80.2 DAKİKADA BİR GOL ÜRETİYOR

Galatasaray ile çıktığı 5 Süper Lig maçına 5 gol sığdıran Mostafa Mohammed, sarı kırmızılı ekipte her 80.2 dakikada bir gol üretiyor. Opta verilerine göre 2.76 oranında gol beklentisi bulunan Mohammed, 5 gole yalnızca 8 isabetli şutta ulaştı.

GOL SAYISINDA FALCAO’YU GEÇTİ

Devre arasında transfer olduğu Galatasaray’da toplamda 6 kez rakip ağları sarsan Mostafa Mohammed, bu alanda Kolombiyalı takım arkadaş Radamel Falcao’yu geride bırakmayı başardı.

ŞİMDİDEN 6 GOLE ULAŞTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 resmi maçta süre alan Radamel Falcao, sarı kırmızılı takıma 5 gollük katkı sağladı. Süper Lig’de 5, Türkiye Kupası’nda bir olmak üzere toplamda 6 resmi müsabakada görev alan Mohammed ise şimdiden 6 gol kaydetmeyi başardı.

ZAMALEK’İ ARADI VE TEKLİFLERİ SORDU

Öte yandan Mısır basınında yer alan bir habere göre; Mostafa Mohammed, Crystal Palace’ın kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberlerin ardından bonservisinin bulunduğu Zamalek Kulübü’nü arayarak konu hakkında bilgi aldı.

KULÜP YETKİLİSİ YALANLADI

Zamalek Kulübü yetkilisinin telefonda görüştüğü Mostafa Mohammed’e Crystal Palace’tan herhangi bir teklif gelmediğini ilettiği ve basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek iddiaları yalanladığı kaydedildi.

AMR ZAKİ NE DEMİŞTİ?

“Mostafa Mohammed’le 6 gün önce konuştum. Onu tebrik ettim. Ona Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğu konusunda güvence vermiştim. Ona 2 sezon içinde Premier Lig’e gitmesi gerektiğini söyledim. O da hedefinin İngiltere olduğunu belirtti. O harika bir oyuncu ve şu anda Mısır Milli Takımı’nın 1 numaralı forveti haline geldi”

22 MİLYON POUND İDDİALARI

Mısır futbolunun eski yıldızlarından Amr Zaki’nin bu sözlerinin ardından Premier Lig temsilcisi Crystal Palace’ın Mostafa Mohammed için 22 milyon poundluk bir teklif yapabileceği öne sürülmüştü.

KAP AÇIKLAMASINDA O DETAY

Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada oyuncuyu 1.5 yıl için kiraladığını ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yatırması halinde Mohamed’i bonservisiyle kadrosuna katabileceğini duyurmuştu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Mostafa Mohamed’in satın alma opsiyonunu kullanacaklarını belirterek, “Tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bu yıl içinde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

KANAT ATKAYA: BİR NEVİ SÜPER KAHRAMAN

Galatasaray taraftarının bir nevi “süper kahraman” olarak görmeye başladığı Mustafa Muhammed, önce uzaktan bir şutla takımının hücum mıymıylığına isyan bayrağı çekti. 38’inci dakikada köşe vuruşu ardından oluşan karambolde topu önünde bulduğunda ideal santrforun yapması gerekeni yaptı ve sert bir şutla golünü attı. Bununla da kalmadı, Arda’nın ofsayt tuzağıyla beliren fırsatı ısrarla kovalayıp, yine Arda’nın 5 dakika önce kaidesinden sarstığı direği bir daha hırpalayarak ikinci golünü kaydetti. Vuruş tekniği-çeşitliliği, fırsatçılığı, kararlılığı, pas kalitesinin yanında 69’uncu dakikada yaptığı gibi orta sahadan tek kişilik hücum düzenlemek gibi şaşırtıcı yanları da var. Mustafa Muhammed Bey ne yapıyorsunuz?! Nazar değmesin demek ve eklemek gerek; lamı cimi yok, 4’e, 5’e bakmayıp bonservisini kapmalı Galatasaray… Net bir galibiyetle yoluna devam etmek, yorucu fikstürde kaza yaşamadan ilerlemek gerekiyor sürekli olarak. Galatasaray da bunu yapıyor, hem de iyi yapıyor. Mustafa Muhammed’in tek kişilik şovuyla ilk yarıda maçı bitirmesini fırsat bilerek yazının kalan kısmında Galatasaray efsanesi Muslera’ya teşekkür etmek isterim.

GÜNTEKİN ONAY: NİL’DEN GELEN MÜCEVHER

Erzurumspor’un kalabalık savunmasını açacak hücum aksiyonları ve final işleri olmamasına rağmen sarı kırmızılı ekip, Mustafa Muhammed’in 2 golüyle devre sonunda soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti. Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed adeta Nil’den gelen bir mücevher gibi. Son derece verimli oynuyor ve yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırıyor. Dün Galatasaray’da Muhammed dışında Emre Kılınç, Yedlin ve Etebo beklentileri karşılayan isimler oldu.