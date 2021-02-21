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Galatasaray’da koronavirüsü atlatan Halil Dervişoğlu takıma döndü!

Galatasaray’da koronavirüsü atlatan Halil Dervişoğlu takıma döndü!
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21 Şubat 2021 - 12:14
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Galatasaray’da koronavirüsü atlatan Halil Dervişoğlu takıma döndü!

 

Galatasaray'da koronavirüsü atlatan Halil Dervişoğlu takıma döndü!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 27. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Koronavirüs testi negatife dönen Halil Dervişoğlu takımla çalışmaya katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas oyunları ve ardından dar alan oyunlar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığı yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş programı dahilinde özel bir çalışma yaptı. Covid-19 hastalık süreci atlatan, karantina süresi dolduktan sonra yapılan PCR testleri negatif sonuçlanan ve tüm kan testleri normal saptanan Halil Dervişoğlu takımla çalıştı. Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salonda kuvvet, sahada koşu çalışmalarına başladı.

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Galatasaray Futbol Takımı, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına Salı günü saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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