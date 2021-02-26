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Galatasaray’a Diagne piyangosu! 8 milyon euro…

Galatasaray’a Diagne piyangosu! 8 milyon euro…
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26 Şubat 2021 - 6:23
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Galatasaray’a Diagne piyangosu! 8 milyon euro…

 

Galatasaray'a Diagne piyangosu! 8 milyon euro...4

West Bromwich’te Manchester United’a karşı kulüp tarihinin en hızlı golünü atan Mbaye Diagne, İngilizleri etkiledi.
Aratransfer döneminde Premier Lig ekibi West Bromwich’in yolunu tutan, son olarak Manchester United’a karşı kulüp tarihinin en hızlı golünü atan Mbaye Diagne, kulüp yönetimini de etkiledi.

İngilizlerin Senegalli futbolcunun bonservisini almaya karar verdiği iddia edildi. Ortaya koyduğu performansla büyük takdir toplayan Diagne için hocası Sam Allardyce da olumlu yorumlar yapınca Galatasaray için satış fırsatı doğmuş oldu.

 

8 milyon euroluk beklenti

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Galatasaray’ın 1.5 milyon Euro’ya kiraladığı 29 yaşındaki futbolcu için zorunlu satın alma maddesinde belirtilen 6.5 milyon Euro Galatasaray’a yeni resmi teklif olarak sunulacağı belirtilirken tüm şartlarda uzlaşılması durumunda Galatasaray’ın bu transferden 8 milyon euro gelir elde edebileceği öğrenildi

Diagne’nin West Bromwich’te devam etme ihtimaliyle ilgili önemli noktalardan biri de takımın ligde kalması olacak. Aksi durumunda bir alt ligde mücadele edecek kulüp böylesine mali bir yükün altına kesin olarak girmeyecek.

 

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