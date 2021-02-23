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Filipinler’den İngiltere ve Almanya’ya ilginç teklif: Aşı karşılığında hemşire!

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Filipinler’den İngiltere ve Almanya’ya ilginç teklif: Aşı karşılığında hemşire!
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23 Şubat 2021 - 17:05
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Filipinler’den İngiltere ve Almanya’ya ilginç teklif: Aşı karşılığında hemşire!

 

Filipinler'den İngiltere ve Almanya'ya ilginç teklif: Aşı karşılığında hemşire!

 

Filipinli üst düzey bir yetkili, Berlin ve Londra’nın koronavirüs aşısı bağışlamayı kabul etmesi halinde, çoğunluğu hemşire olmak üzere binlerce sağlık çalışanının İngiltere ve Almanya’ya çalışmak için gitmesine izin verilebileceğini söyledi.
Asya’nın koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerinden biri olan Filipinler, sağlık çalışanlarının yurt dışına çıkma yasağını gevşetse de ülkeden ayrılmak isteyen tıbbi uzmanların sayısını yılda 5 bin ile sınırlı tutuyor.

Euronews’un Türkçe haberine göre, Filipinler Çalışma Bakanlığı uluslararası ilişkiler departmanı direktörü Alice Visperas, ülkesinin İngiltere ve Almanya’dan gelen aşı karşılığında söz konusu kısıtlamayı (hemşirelerin yurt dışına çıkışı) kaldırmaya açık olduğunu söyledi.

Bu aşıların da özellikle yurt dışında çalışanların aşılanması için kullanılabileceği dile getirildi.

Hemşireler, yurt dışında çalışan ve ülke ekonomisine yıllık ortalama 30 milyar dolar katkı sağlayan milyonlarca gurbetçinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Visperas, yaptığı açıklamada, olası anlaşmaya bağlı olarak sağlık çalışanlarının yurt dışına çıkması konusundaki sınırlamayı kaldırmayı düşündüklerini ifade etti.

İNGİLTERE, ALMANYA VE FİLİPİNLER’DE KORONAVİRÜS DURUMU

İngiltere, dünyanın altıncı en yüksek koronavirüs ölüm oranı ve pandeminin ekonomik etkileriyle mücadele ederken Almanya küresel çapta en fazla vakaya sahip 10’uncu ülke konumunda.

Her iki ülkede şu ana kadar toplam 23 milyon kişi aşılandı.

Çin tarafından bağışlanan aşıların ilk partisinin bu hafta gelmesi beklenen 108 milyon nüfuslu Filipinler’de ise aşılama işlemi henüz başlamış değil.

Filipinler, toplamda 148 milyon doz aşı sağlamak istiyor.

Manila’daki İngiltere ve Almanya Büyükelçilikleri, soruları yanıtsız bıraktı.

Hükümet verilerine göre 2019’da yaklaşık 17 bin Filipinli hemşire denizaşırı ülkelerde çalışmak üzere sözleşme imzaladı.

Bu arada hemşireler ülke içinde düşük maaş ve yurt dışına göre daha ‘kötü’ çalışma koşullarından kaçmak için hükümetin yasakları kaldırmasını beklerken bazı sağlık çalışanları söz konusu tekliften rahatsız olduklarını bildirdi.

Filipinler Hemşireler Birliği Genel Sekreteri Jocelyn Andamo, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Hükümetin hemşirelere ve sağlık çalışanlarına ihraç edilecek emtia ya da ürün gibi muamele etmesinden tiksinti duyduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle birçok hastanede yer kalmazken sağlık çalışanları da zor bir yıl geçiriyor. Bazı ülkeler ise sağlık personeli açığını farklı sektörlerdeki kamu çalışanlarını bu alana kaydırarak gidermeye gayret ediyor.

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