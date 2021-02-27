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Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı! İrfan Can, Gustavo ve Caner Erkin…

Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı! İrfan Can, Gustavo ve Caner Erkin…
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27 Şubat 2021 - 13:32
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Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı! İrfan Can, Gustavo ve Caner Erkin…

 

Fenerbahçe’de Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 27. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerde Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci kafilede yer almadı.

İşte Fenerbahçe’nin kamp kadrosu;Fenerbahçenin Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı İrfan Can, Gustavo ve Caner Erkin...

CANER ERKİN SON İDMANDA YER ALMIŞTI

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Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Caner Erkin, son idmanda yer almıştı

Fenerbahçenin Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı İrfan Can, Gustavo ve Caner Erkin...

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