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Fenerbahçe’den Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe’den Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması!
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23 Şubat 2021 - 16:40
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Fenerbahçe’den Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması!

 

Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması!

Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci’nin son durumunu açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. hafta maçında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00’te başladı. Göztepe karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

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Filip Novak takımla çalışırken, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci’nin tedavi ve çalışmalarına devam edildi.

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