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Fenerbahçe’de Konyaspor maçı öncesi son dakika! Luiz Gustavo…

Galatasaray’ın Sivasspor karşısında puan kaybıyla yeniden zirve için iştahlanan Fenerbahçe’de gözler Luiz Gustavo’da… Onun olmadığı 5 maçta yalnızca iki kez kazanan Fenerbahçe’nin kalan haftalarda puan kaybına tahammülü yok. Maç eksiği bulunan Brezilyalı yıldızın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Gustavo’nun oynamaması halinde orta alanda görev yapacak ikili de netleşti.

Hatayspor maçında dizine aldığı darbeyle sakatlanan ve haftalardır takımdaki yerini alamayan Luiz Gustavo, Konyaspor karşılaşması kafilesine dahil oldu.

Ligin kritik haftalarında puan kaybına artık tahammülü kalmayan Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybıyla yeniden iştahlanırken Brezilyalı yıldızın oynayıp oynamayacağı hala netlik kazanmış değil.

Gustavo’nun yokluğunda orta alanda oldukça zorlanan ve 5 maçta 2 galibiyet elde edebilen Fenerbahçe, kritik bir karar verecek. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmada takımını yalnız bırakmak istemiyor.

KUNDURACIOĞLU: 2-3 HAFTADA İYİLEŞMELİ KANAATİ YANLIŞ

Fenerbahçe doktor Burak Kunduracıoğlu ise konuya temkinli yaklaşıyor. Fenerbahçe’de 9. yılını geride bırakan kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, özellikle Luiz Gustavo’nun sakatlık sürecinde kendisi ve ekibine sosyal medyada yöneltilen ağır ve yıpratıcı eleştirilerden yakınıyor. Sakatlıkların ardından “Şu kadar bir sürede iyileşir” gibi bir açıklama yapmaktan özellikle kaçındıklarını yakınlarına anlatan Kunduracıoğlu, “Oyuncunun kas yapısı, uyku alışkanlığı, tedaviye vücudun verdiği yanıt gibi iyileşme sürecini belirleyen birçok parametre var. Bu yüzden asla süre söyleyemeyiz. Ancak sosyal medyadaki arkadaşlar kendi doktorlarına soruyor veya internete bakıp ‘2-3 haftada iyileşmeli’ kanaatine varıyorlar ama bu çok yanlış” diye konuşuyor.

4 HAFTA ÖNCE OYNASAYDI SEZONU KAPATABİLİRDİ

Fenerbahçe doktoruna göre; Gustavo’nun kasının birinde yüzde 50 yırtılma vardı. 4 haftadan önce oynatılsaydı sezonu kapatabilirdi.

KONYASPOR MAÇINDA ORTA SAHADA KİM OYNAYACAK?

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo’nun durumu maç saatinde netlik kazanacak. Brezilyalı yıldız kendini iyi hissederse maç eksiğine rağmen sahaya çıkacak.

Aksi durumda orta alanda Jose Sosa – İrfan Can Kahveci ikilisinin görev alması bekleniyor. Son haftalarda formsuz olan Ozan Tufan’ın yedek başlaması beklenirken Osayi-Samuel’in kesik yemesi durumunda Ozan sağ kanatta görev yapabilir.