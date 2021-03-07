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Fatih Terim kadroyu bozmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçına ligde son oynadıkları Alanyaspor müsabakasına başladığı 11’le çıktı.

Fatih Terim kadroyu bozmadı
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07 Mart 2021 - 11:41
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Fatih Terim kadroyu bozmadı

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Alanyaspor maçının kadrosunu değiştirmedi. Mücadeleye kaptan olarak Fernando Muslera çıktı. Oğulcan Çağlayan cezası sebebiyle, Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir de sakatlıklarından dolayı kadroda bulunmuyor.Falcao ve Feghouli kadrodaGalatasaray’da sakatlıkları geçen Radamel Falcao ile Sofiane Feghouli, 21 kişilik kadroda yer aldı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao son olarak 2 Ocak’ta İstanbul’da oynanan Antalyaspor mücadelesinde oynamıştı. Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli de 24 Ocak’ta Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giymişti.

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