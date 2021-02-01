Fahriye Evcen Objektiflerin Karşısına Geçti: Güzelliğiyle Büyüledi

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Fahriye Evcen Objektiflerin Karşısına Geçti: Güzelliğiyle Büyüledi

Anne olmasının ardından ekranlara ara verip günlerini oğlu ve eşiyle birlikte geçirmeye başlayan Fahriye Evcen, bir markanın çekimleri için kamera karşısına geçti. Verdiği pozlar ile görenleri kendine hayran bıraktı.

Burak Özçivit ile 2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen, anne olmasının ardından ekranlara ve projelere ara vermişti. Hayranlarının karşısına çıkacağı tarih merak konusu olan güzel oyuncu, bir markanın çekimleri için objektiflere poz verdi.

Karantina dönemini oğlu Karan ve Burak Özçivit’le evinde geçiren Evcen, marka çekimleri sonrası fotoğraflarını Instagram’dan paylaştı. 11 milyondan fazla takipçisi olan güzel oyuncu, paylaşımı sonrası beğeni yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, “Dönüşü muhteşem oldu”, “Fahriye hanım ne yapıyorsunuz?”, “Bu ne güzellik”, “Maşallah” şeklinde yorumlarda bulundu.

Kullanıcılar, “Dönüşü muhteşem oldu”, “Fahriye hanım ne yapıyorsunuz?”, “Bu ne güzellik”, “Maşallah” şeklinde yorumlarda bulundu.