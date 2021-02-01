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Esenyurt’ta Sevcan Demir’in sır ölümü! Apartman boşluğuna düştü

İstanbul Esenyurt’ta birlikte yaşadığı Kenan Danış ile tartışan Sevcan Demir (33), dördüncü kattan apartman boşluğuna düştü.

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Esenyurt’ta Sevcan Demir’in sır ölümü! Apartman boşluğuna düştü
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11 Mart 2021 - 9:29
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Esenyurt’ta Sevcan Demir’in sır ölümü! Apartman boşluğuna düştü

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Sevcan Demir kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri Demir’in evinde “Kızım beni affet” yazılı bir not buldu.

Gözaltına alınan Danış ise ilk ifadesinde başka bir kadınla evli olduğunu, Demir için tuttuğu eve gelerek ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktığını, hava almak için aşağıya indiği esnada bağırış ve düşme sesiyle olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Esenyurt'ta Sevcan Demir'in sır ölümü! Apartman boşluğuna düştü

Sevcan Demir’in ölmeden önce babasını görüntülü aradığı ve konuşma sırasında Kenan Danış’ın araya girip “Ben bunu öldüreceğim” dediği iddia edildi. Demir’in boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde boğuşma izlerine rastlandı. Ayrıca evin kapılarının kırık olduğu, genç kadının bir süre kendisini banyoya kilitlediği tespit edildi.

Esenyurt'ta Sevcan Demir'in sır ölümü! Apartman boşluğuna düştü

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